Samsun'da otomobil takla attı, infaz koruma memuru ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, infaz koruma memuru olan araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda otomobil, traktöre ve pulluğa çarparak takla attı. Yaralı sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada infaz koruma memuru olan araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Ömer Faruk Kırbıyık'ın (27) kullandığı 55 AFB 883 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki traktöre bağlanan sulama tankerine, ardından da pulluğa çarpıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Ömer Faruk Kırbıyık ambulans Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırbıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN