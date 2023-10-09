Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Ekşi idaresindeki 28 AAJ357 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sercan Ekşi (37) ile Zeynep Sümeyye Ekşi (35) ve Mustafa Özbaş (59) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN