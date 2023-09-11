Samsun'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, önündeki otomobile çarpan bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde önündeki otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sertaç Küçük idaresindeki 34 CNH 949 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Cafer Öztürk'ün kullandığı 55 GM 255 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Küçük'ün kullandığı otomobil takla attı. Kazada yaralanan Küçük, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)