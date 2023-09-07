Samsun'da Otomobil Su Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde Zübeyir Şükür yönetimindeki otomobil, su kanalına devrildi. Sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zübeyir Şükür (63) yönetimindeki 55 NT 752 plakalı otomobil, Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti yolunda seyrederken uyarı levhalarına çarparak su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye personeli tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık talimatıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil