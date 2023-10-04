Samsun'da Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Samsun'da yoldan çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmedi.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkii Yöresel Ürünler Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'den Samsun'a gezmeye gelen Ramazan Bektaş idaresindeki 34 GMP 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, kaza yerine gelen ambulansa binmeyerek hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Kazada otomobil ise hurdaya döndü. - SAMSUN