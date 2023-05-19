Samsun'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.