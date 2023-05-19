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Samsun'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Okan Uludoğan'ın kullandığı 55 AIF 362 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobille çarpıştı.

Çubuk'un kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Uludoğan ile Selahattin Ocak (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Otomobil

Toybelen İlkadım Samsun Otomobil Haberler

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