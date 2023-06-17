Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücülerden Çağla A. ile diğer otomobilde bulunan Ümran Pehlivan Y. ve Musab Üzeyr Y. yaralandı.