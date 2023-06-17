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Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Otomobil Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücülerden Çağla A. ile diğer otomobilde bulunan Ümran Pehlivan Y. ve Musab Üzeyr Y. yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çağla A. idaresindeki 55 NF 083 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde aynı istikamette seyreden Emre K'nin kullandığı 55 AIT 351 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Çağla A. ile diğer otomobilde bulunan Ümran Pehlivan Y. ve Musab Üzeyr Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil

Çarşamba Samsun Otomobil Haberler

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