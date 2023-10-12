Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücülere ise çeşitli cezalar kesildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
N. Ş. (33) yönetimindeki 34 CAU 854 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda, A.K'nin (39) kullandığı 55 AEV 708 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan E.U. (40) sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden N.Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, ikinci kez alkollü araç kullanmak, araç sahibine kullandırmaktan toplam 24 bin 570 lira idari para cezası kesildi.