Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada, Gizem Uçak (17) ağır olmak üzere otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çarşamba-Ayvacık kara yolu Cecil mevkisinde Erdem G. idaresindeki 55 AFG 981 plakalı otomobilin arka tekerleklerinin kopması sonucu şeritten çıkarak Haşim B'nin kullandığı 55 AFJ 164 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Gizem Uçak (17) ağır olmak üzere otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba ve Ayvacık Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gizem Uçak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil

Çarşamba Samsun Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title