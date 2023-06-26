Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada, Gizem Uçak (17) ağır olmak üzere otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.