Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil başka bir otomobile çarparak takla attı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da otomobilin bir başka otomobile çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertaç Küçük idaresindeki 34 CNH 949 plakalı otomobil, Cafer Öztürk yönetimindeki 55 GM 255 plakalı otomobile sol arka çamurluk kısmından çarpıp takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Küçük, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil