Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde, Necat T. yönetimindeki 05 ABR 923 plakalı tır ile Emrah K. idaresindeki 55 DJ 466 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Emrah K. ile yanındaki Fatma K, Fatma Ö. ve Sezai Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil