Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çakır idaresindeki 27 ALJ 311 plakalı otomobil ile Saffet Bilgin (24) yönetimindeki 55 AJU 402 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil