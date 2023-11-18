Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
O.D. yönetimindeki 55 AHU 746 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 55 PE 657 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil