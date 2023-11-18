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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.