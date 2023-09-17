Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Vedat Ç. idaresindeki 55 AVS 64 plakalı otomobil ile Burhan M. yönetimindeki 55 RM 952 plakalı hafif ticari araç Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı eski hastane kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Yüksel D, Nalan A, Necla K. ile Aysel Ç. hafif yaralandı.
Yaralılar Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil