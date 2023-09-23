Samsun'da otomobil hendeğe devrildi, sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Muhammed Emre K. (29) yönetimindeki B - GP - 8918 yabancı plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi kavşağında plakalı belirlenemeyen bir aracın önüne çıkması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panolarına çarparak hendeğe devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, araçtan duman çıkması üzerine yangın tüpüyle müdahale ederek otomobilin aküsünün kutup başlarını çıkardı.