Samsun'da Otomobil Devrildi, Kadın Sürücü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve kadın sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda seyreden ve Dörtyol Kavşağına giriş yapmak için manevra yapan Gülsüm Z'nin kullandığı 55 ADM 808 plakalı otomobil orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.