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Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

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Otomobil Haberleri

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrol kaybı yaşanmasıydı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 346 CY 779 yabancı plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi kavşağında köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi.

Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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