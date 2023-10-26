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Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrol kaybı yaşanmasıydı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.