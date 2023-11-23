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Samsun'da Otomobil Çocuğa Çarptı, Yaralandı

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Otomobil Haberleri
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmekte 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde saat 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. idaresindeki 55 AAS 478 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Yusuf Yazıcı'ya (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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