Samsun'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada, otomobiller refüje çıkarken biri işaret levhalarını yıktı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.