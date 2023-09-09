Samsun'da Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada, otomobiller refüje çıkarken biri işaret levhalarını yıktı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Samsun'dan Ordu istikametine giden Aladdin P. idaresindeki 34 EL 8667 plakalı otomobil ile Muhammed Oruç A. yönetimindeki 50 ABR 267 plakalı otomobil Dörtyol mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarken, 50 ABR 267 plakalı otomobil refüjde bulunan işaret levhalarını yıktı.
Kaza yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sude A, Tahir A, Yunus Emre U, Berke S. ve Yıldız P, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.