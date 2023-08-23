Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı
Otomobil Haberleri
Samsun'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otel önünde meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı bir otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö.'nün (27) kullandığı W85669M yabancı plakalı otomobil ile Aleyna H. (23) idaresindeki 55 AYT 12 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil