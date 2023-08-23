Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otel önünde meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.