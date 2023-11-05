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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale için hastaneye kaldırıldı.