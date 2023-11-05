Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı
Otomobil Haberleri
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale için hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yusuf G. idaresindeki 52 DA 530 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde Dursun T. idaresindeki 55 GR 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Süheyla T, Hava A, Betül Fatıma T. ile Bahar Zeynep T. (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Bahar Zeynep T, buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.