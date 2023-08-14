Samsun'da Otomobil Alev Aldı

Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzeri Mahmutlu Sapağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Amasya'ya giden D.T. idaresindeki 05 ACJ 362 plakalı otomobil, bir anda alevler içinde kaldı. Trafikteki diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN