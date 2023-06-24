Samsun'da Ot Yemekleri Festivali

Birbirinden lezzetli ot yemekleri yarıştı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "7. Ot Yemekleri Festivali"nde birbirinden hünerli eller tarafından yapılan ot yemekleri yarıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen 7. Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nin 3. günü birbirinden heyecanlı yarışmalara sahne oldu. Düzenlenen ot yemekleri yarışmasında katılımcılar birbirinden lezzetli yemekler yaptı. 12 katılımcılının bulunduğu yarışmada birinciliği vişneli pazı sarması ile Ayşegül Şentürk, ikinciliği karalahana sarması ile Gülsüm Karadeniz, üçüncülüğü de ısırganlı ekmek yemeği ile Mine Ünal kazandı.

Yarışma hakkında bilgi veren Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, "Buradaki ot yemeklerinin Samsun'a, Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımını yapıyoruz. Ot yemeklerini otel mutfaklarına ve mutfaklarımıza sokmak, vegan mutfağını gastronomimizde değerli hale getirmek istiyoruz. Şu anda da ot yemekleri yarışması yapıyoruz. 12 tane yarışmacı belirlenen yemeklerle yarışmalarını yaptılar. Diğer illerden gelen ve buradaki otel zincirlerinde bulunan şefler de değerlendirdi" dedi.

Festival 25 Haziranda son bulacak.