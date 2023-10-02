Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim Samsun'da bugün okul var mı, yok mu? Samsun Valiliği'nden açıklama!

Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim Samsun Çarşamba'da bugün okul var mı, yok mu? Samsun Valiliği'nden açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 kent için sağanak uyarısı geldi. Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı; Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Merak edilenler arasında ise Samsun'da okullar tatil mi? 2 Ekim Samsun'da bugün okul var mı, yok mu? soruları yer aldı. Samsun Valiliği'nden açıklama!

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 kent için sağanak uyarısı geldi. Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı; Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Samsun'da tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

11 İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurularak sarı kodlu uyarı yapıldı. Samsun için ise turuncu kodlu uyarı geçildi.

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