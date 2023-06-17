Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Otomobil Haberleri
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kemal T. idaresindeki 41 AFH 055 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kuşhane mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Enes K'nin kullandığı 55 AHS 420 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada otomobilin ön camına çarparak yola düşen Enes K, ağır yaralandı.
Enes K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
???????
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil