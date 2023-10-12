Samsun'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sonrası Gerginlik Yaşandı
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Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kazada yoldan çıkan bir otomobil şarampole düştü. Sürücüler ve yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Kaza, Ordu- Samsun yolu Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 KC 433 ve 55 AJZ 081 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada 55 AJZ 081 plakalı yoldan çıkarak şarampole düştü. Maddi hasarlı atlatılan kaza sonrası gerginlik yaşandı. Sürücüler ve yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN