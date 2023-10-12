Haberler ›› Otomobil ›› Samsun'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sonrası Gerginlik Yaşandı

Samsun'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sonrası Gerginlik Yaşandı

Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kazada yoldan çıkan bir otomobil şarampole düştü. Sürücüler ve yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.