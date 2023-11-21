Samsun'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı
,
Son Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.
Giresun'dan Ankara'ya gitmekte olan Ali Doğan idaresindeki 07 AFR 934 plakalı otomobil, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde trafikte seyir halindeyken aniden sağ ön tekeri patladı. Lastiği patlamasıyla direksiyon hakimiyetini yitirilen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Maddi hasarla sonuçlanan kaza hakkında inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil