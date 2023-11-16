Samsun'da Konut Satışları Azaldı

Samsun'da 2023'ün ilk 10 ayında 17 bin 975 konut satışı gerçekleştirildi. Bu yıl gerçekleşen konut satışı geçen yılın ilk 10 ayına göre ise bin 615 adet azaldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2023'ün ilk 10 ayında 17 bin 975 konut satışı gerçekleştirildi. Bu yıl gerçekleşen konut satışı geçen yılın ilk 10 ayına göre ise bin 615 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde Ekim ayında 93 bin 761 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden Samsun'da 2023 Ekim ayında bin 656 konut satıldı. Tokat'ta 2023 Ekim ayında 407 konut satıldı. Çorum'da 2023 Ekim ayında 596 konut satıldı. Amasya'da 2023 Ekim ayında 340 konut satıldı. Çevre illerden Ordu'da Ekim ayında 715 konut satılırken, Sinop'ta ise 247 konut satışı gerçekleşti.

Samsun'da 10 ayda 17 bin 975 konut satışı gerçekleşti

Geçen yıl ilk 10 ayda Samsun'da toplam 19 bin 590 adet konut satışı gerçekleşmişti. Bu yıl ise ilk 10 ayda konut satışı bin 615 adet azalarak, 17 bin 975'e düştü. Ayrıca Tokat'ta 10 aylık konut satış rakamı 4 bin 437 adet, Çorum'da 6 bin 35 adet, Amasya'da 4 bin 75 adet, Ordu'da 7 bin 536 adet ve Sinop'ta ise 2 bin 464 adet konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara konut satışında Samsun ilk 10 il arasından çıktı

Samsun'da geçen yıl yabancılara bin 14 adet konut satılmıştı. Bu rakam ile Samsun; Türkiye'de en çok yabancılara konut satılan ilk 10 arasına girmişti. Bu yıl ise Samsun'da yabancılara satılan konut sayısı düştü ve Samsun ilk 10 il arasında yer alan Antalya, İstanbul, Mersin, Ankara, Bursa, Yalova, İzmir, Muğla, Sakarya ve Kocaeli'nin arkasında kaldı. - SAMSUN