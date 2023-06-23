Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarpma Kaza: 3 Yaralı

Samsun'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarpma Kaza: 3 Yaralı

Otomobil Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yüksel D. idaresindeki 55 AGT 240 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Zeynep K'nin kullandığı 06 BKG 599 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Yüksel D. ile yanında bulunan Gülcan D. ve Miraç Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil

Çarşamba Samsun Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title