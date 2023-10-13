Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kaza, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melih Ü. idaresindeki 55 AEM 395 plakalı otomobil, kavşakta Demet B. yönetimindeki 55 AAF 10 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Demet B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil