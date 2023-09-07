Samsun'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı refüj altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Zaimoğlu idaresindeki 55 ACP 332 plakalı otomobil kavşakta Orhan Kurt'un kullandığı 55 JS 289 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil