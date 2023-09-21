Samsun'da kavşakta bekleyen otomobil yangında alevlere teslim oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kavşakta bekleyen otomobil, kırmızı ışıkta yanmaya başladı ve alevlere teslim oldu. Sürücü canını kurtarırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.