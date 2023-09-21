Samsun'da kavşakta bekleyen otomobil yangında alevlere teslim oldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kavşakta bekleyen otomobil, kırmızı ışıkta yanmaya başladı ve alevlere teslim oldu. Sürücü canını kurtarırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
SAMSUN - Samsun'da kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobil çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Hastaneler Kavşağı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Bektaş'ın kullandığı 29 DR 036 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklerken bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, otomobil alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil