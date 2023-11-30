Samsun'da Kadın Girişimcilik ve İşletme Kooperatifi Eğitimi Gerçekleştirildi

Samsun'un Asarcık ilçesinde kadınlara kooperatif kurma sürecinin anlatıldığı eğitimde, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Asarcık Üreten Kadınlar Derneği üyeleri ve ilçede halk eğitimi kurslarına katılan 100 kadına kooperatif kurma sürecini anlattı. Eğitim sonrası Asarcık Üreten Kadınlar Derneği lokalinde ilçenin yöresel yemeği olan kaz tiriti ikram edildi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde kadınlara kooperatif kurma sürecinin anlatıldığı "Kadın girişimcilik ve işletme kooperatifi" eğitimi gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Asarcık Üreten Kadınlar Derneği üyeleri ve ilçede halk eğitimi kurslarına katılan 100 kadına kooperatif kurma sürecini anlattı.

Kadınların üretime dahil olmasının önemine değinen Turpçu, il müdürlüğü olarak Asarcıklı kadınlara yol göstereceklerini belirtti.

Eğitime katılan Asarcık Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş da Asarcık'ta bu tür girişimlerin olmasını istediklerini, kadınların bu yolda yanlarında olacağını kaydetti.

Eğitim sonrası Asarcık Üreten Kadınlar Derneği lokalinde ilçenin yöresel yemeği olan kaz tiriti ikram edildi.

Programa Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz da katıldı.