Samsun'da Jandarma Kadınlara Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme Yaptı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde kadınları bilgilendirdi. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınların yoğun olarak çalıştığı fabrika ve işletmeleri ziyaret ederek 'kadına şiddete sıfır tolerans' mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde kadınları bilgilendirdi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri; Kavak'ta kadınların yoğun olarak çalıştığı fabrika ve işletmeleri gezerek 'kadına şiddete sıfır tolerans' mottosuyla bilgilendirmelerde bulundu.

Fabrikaları ziyaret eden jandarma ekipleri çalışan kadınlara 6284 sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, ayrıca jandarma personelince tüm kadınların 'KADES' uygulamasını telefonlarına indirmeleri, kendilerine olmasa da çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri hususunda açıklamalarda bulunuldu, broşür dağıtıldı. - SAMSUN