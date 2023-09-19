Samsun'da Gaziler Günü kutlaması

SAMSUN - Samsun Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde tören yapıldı. Törende Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin çelenkleri anıta sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, şeref defterini imzaladı.

19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal ve gazi unvanlarının verildiğini, o günden itibaren de 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlandığını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hür yaşamayı, bağımsızlığını ve istikbalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz; bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur saymış, bu inanışla girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak, savunmak için en güç koşullar dahil canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimiz milletimizin medarı iftarı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Milletimizin bekası, gazilik ve şehitlik ruhunu kazanmış nesiller yetiştirmekle mümkündür. Kahraman gazi ve şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillerimize aktarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor; gazilik mertebesi ile şereflenen ve hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Anıttaki törenin ardından kutlamalar Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in konuşması ile başlayan törende şiirler okundu, İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteriler sunuldu. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu'nun mini konserinin ardından resmi geçit töreni ile sona erdi.

Gaziler Günü programına ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.