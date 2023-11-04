Samsun'da Filistin yararına düzenlenen kermes sona erdi

Samsun'da Havzalı Kadınlar Platformu tarafından düzenlenen kermes, 175 bin lira toplandıktan sonra sona erdi. Elde edilen para Filistin'e yardım hesabına yatırıldı.

Samsun'da, Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına düzenlenen kermes sona erdi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik ve AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu başkanlığında oluşturulan Havza Kadınlar Platformu tarafından, Havza Belediyesi desteğiyle Kevser Camisi önünde 4 gün önce açılan kermes sona erdi.

Kermesten elde edilen 175 bin lira, ilgili yardım hesabına yatırıldı.

Çelik, AA muhabirine, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan mazlum ve mağdur Filistin halkı için alın teri döktüklerini belirterek, "Kadınlarımızın emeği ile kermesten toplanan parayı yardım hesabına yatırdık. Başta kermesimize büyük destek veren kadınlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.