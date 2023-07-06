Samsun'da emlakçılar birbirlerinin ofisini kurşunladı: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da iki ayrı emlakçı birbirlerinin ofisini kurşunlamak suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece saat 00.30 sıralarında A.U.K.'ya ait emlakçı ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Bu olayın ardından aynı gece saat 04.00 sıralarında bu kez de Yeni Mahalle'de Ö.Ç.'nin emlakçı ofisine silahlı saldırı yapıldı. Her iki olayda ölen ve yaralanan olmazken, emlakçıların karşılıklı birbirlerinin emlak ofisini kurşunladıkları iddia edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili emlakçılar A.U.K. ve Ö.Ç. ile U.Ç. ve O.U.Ö.'yü yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi "güvenliği tehlikeye düşürerek işyeri kurşunlama" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.