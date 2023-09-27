Samsun'da Emlakçı ve Eşinin Ölümüyle İlgili Tutuklanan 3 Kişiye 40'ar Yıl Hapis Cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden emlakçı ve eşinin ölümüyle ilgili olarak tutuklanan 2'si baba-oğul 3 kişi, yargılandıkları mahkemece 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden emlakçı ve eşinin ölümüyle ilgili tutuklanan 2'si baba-oğul 3 kişi yargılandıkları mahkemece 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde 26 Eylül 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan (65), akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yusuf Taflan ve 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Yusuf Taflan ile resmi olarak boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Fatma Özenç hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Bahadır Taflan (26) ve babası Aydın Taflan (45) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olay sonrası savcılık tarafından serbest bırakılan Recep Taflan (41) ise olayda tüfek kullandığı iddiasıyla yeni delillerin elde edilmesi üzerine serbest bırakıldıktan 14 ay sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın Taflan, Bahadır Taflan ve Recep Taflan hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme tutuklu 3 sanığa da ceza yağdırdı. Aydın Taflan, Bahadır Taflan ve Recep Taflan, iştirak halinde Fatma Taflan'ı öldürmek suçundan 25'er yıl, yine iştirak halinde Yusuf Taflan'ı öldürmek suçundan da 15'er yıl olmak üzere her birini toplam 40'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN