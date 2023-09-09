Samsun'da Çarpışan Otomobiller Refüje Savruldu: 7 Yaralı

Samsun'da çarpışan iki otomobilin refüje savrulduğu kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aladdin P. idaresindeki 34 EL 8667 plakalı otomobil ile Muhammed Oruç A. idaresindeki 50 ABR 267 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle iki otomobil refüje savruldu. Kazada araç sürücüleri ile Sude A., Tahir A., Yunus Emre U., Berke S. ve Yıldız P. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN