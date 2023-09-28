Samsun'da Çalıntı Otomobil Göletten Çıkarıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu, 2016 yılında çalınan ve birçok suçta kullanıldığı değerlendirilen 1979 model otomobil, atıldığı Güven Göleti'nde bulundu. Otomobil, Jandarma Sualtı Kurtarma Timi tarafından göletten çıkarıldı.

Samsun'da bir suçta kullanılan otomobil gölette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırma ve titiz takibi sonucu, Kavak ilçe merkezinden 2016'da çalınan ve birçok suçta kullanıldığı değerlendirilen 1979 model Renault marka otomobil atıldığı Güven Göleti'nde bulundu.

Jandarma Sualtı Kurtarma Timi tarafından çıkarılan otomobilin kullanıldığı suçlar ve şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlandı.