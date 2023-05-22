Samsun'da Alkollü Sürücüden 4 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kaza

Samsun'da alkollü araç kullanan sürücü Okan Uludoğan'ın neden olduğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Uludoğan, daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulmuştu.

SAMSUN'da 4 kişinin ölümüne neden olan ve 2,13 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Okan Uludoğan, yaralandığı kaza sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek gözaltına alındı. Uludoğan'ın daha öncede alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Kaza, 19 Mayıs Cuma günü saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk'un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti. Yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

2,13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan, hastanedeki tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralı Selahattin Ocak'ın tedavisinin sürdüğü beliritldi. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi ise dün memleketleri Ordu'da toprağa verildi.