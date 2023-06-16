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Samsun'da 7. Ot Yemekleri Festivali 22-25 Haziran'da yapılacak

Samsun'da 7. Ot Yemekleri Festivali 22-25 Haziran'da yapılacak

Turizm Haberleri

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, 7. Ot Yemekleri Festivali'nin 22-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde yapılacak.

Samsun'da 7. Ot Yemekleri Festivali'nin 22-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, yaptığı açıklamada, dernekleri tarafından "El Ele Programı"nda 34 genç lider, 17 festival projesi kapsamında daha önce yapılacak 7. Ot Yemekleri Festivali'nin aşırı yağışlar nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Festivalin Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde yapılacağını aktaran Genç, 22-25 Haziran tarihlerinki festivale herkesi davet etti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Turizm

Dilek Genç Samsun Turizm Haberler

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