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Samsun'da 23 Bin 333 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

30 Kasım 2023 19:01 Son Güncelleme: 19:02 Abone Ol

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, takibe alınan atık taşıma tankerinde 23 bin 333 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.