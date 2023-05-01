Samsun'da 1 Mayıs kutlamaları

SAMSUN - Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan vatandaşlar pankartlar ve sloganlarla yürüyüş düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde Samsun'da bulunan sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar yürüyüş düzenledi. İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan kalabalık grup ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önemlerinin aldığı Cumhuriyet Meydan'ında ise kutlama yapıldı. Sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri burada çalınan şarkılarla, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs kutladı.

Akabinde konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikası dönem sözcüsü Yılmaz Tuluk, "Sonuçları çok ağır olan depremde yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Emekçiler; kapitalizmin oluşturduğu ekonomik yıkımın sonuçları karşımıza deprem gibi afetlerde daha fazla yıkım, daha fazla göç, mültecilik ve açlık olarak çıkıyor. Kadın işsizliği ile güvencesiz kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet, mobing her geçen gün artıyor. Taşeron sorunun sonlandırılması, geçici işçileri daimi kadroya alınması, çalışanların hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi gibi birçok alanda hep birlikte mücadele ediyoruz. EYT düzenlenmesinin içine konulmayan, staj ve çırak mağdurlarının sorunları derhal çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından kutlamalar son buldu.