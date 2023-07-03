Samsun Büyükşehir Belediyesi Sümbül Konağı İnşaatının Yüzde 57'sini Tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57'sinin tamamlandığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin sosyal hayatına ve turizmine katkı sağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57'si tamamlandı.

Tarihi meydana uygun olarak yapımı süren Sümbül Konağı, inşaatının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle kentin sosyal hayatına ve turizmine katkı sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projeyle birlikte Saathane Meydanı geçmişteki ticari fonksiyonuna yeniden kavuşturacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, meydanın tarihi kimliğini yansıtarak vatandaşların keyifli zaman geçireceği mekanlar oluşturuyor. Proje kapsamında inşaatı süren Sümbül Konağı'nın inşaatının yüzde 57'si tamamlandı.

200 metrekarelik arsa üzerinde iki kat olarak inşa edilen Sümbül Konağı inşaat çalışmaları çerçevesinde zemin ve birinci kat dış cephe duvar, bodrum kat duvar, zemin kaplama ve tavan kaplama ile çatı imalatları tamamlandı. Zemin kat ve birinci kat asma tavan ve dış cephe ahşap kaplama imalatlarının ise devam ettiği belirtildi.

Konağın zemin katı, Saathane Meydanı ile uyumlu düzenlenecek. Yarı açık ve açık oturma alanlarının yanı sıra terası da bulunacak kafenin dış cephesi, Karadeniz'in geleneksel evlerinden esinlenilerek ahşap ve güneş kırıcılarla detaylandırılacak. Terasıyla birlikte 93 kişi kapasiteli Sümbül Konağı, donanım ve özellikleriyle Samsun'un simgelerinden biri haline gelecek.

??????????????Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı'nın tarihi kimliğini ve estetik konseptini, Sümbül Konağı Projesi ile tamamlayacaklarını dile getirdi. Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Saathane Meydanı'nın misyonunu tamamlayıcı nitelikteki Sümbül Konağı'nın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kafeterya olarak işletilecek konağın inşaatının hızla bitirilip vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sümbül Konağı şehrimizin sosyal hayatına ve turizmine kazandırdığımız çok güzel bir tesis olacak."