Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Kayağı Merkezi tatilcilerin ilgi odağı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk ve tek Su Kayağı Merkezi (SUKAY), adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Su kayağı yapmak isteyenlere eğitimler veriliyor.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk ve tek Su Kayağı Merkezi (SUKAY), adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Canik ilesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi, büyük ilgi görüyor. SUKAY özellikle deniz, kum ve güneş üçlemesinden sıkılan ve eğlenmek için alternatif arayan tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Su kayağı yapmak isteyenlere de eğitimler veriliyor.

Su kayağı yapmak isteyen herkese eğitim verdiklerini belirten SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, 'Kablolu Su Kayağı Merkezi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önemli tesislerinden birisi. Burada su sporları yapıyoruz. Su kayağı tesisimiz Türkiye'deki önemli tesislerimizden bir tanesi. Tesislerimiz halka açıktır. Günübirlik gelen, kayak yapmak isteyen herkese eğitim vererek, kayak yapmaya başlatıyoruz. Belediye bünyesinde olan bir su kayağı kulübümüz var. Bu ay düzenlenen Su Kayağı Türkiye Şampiyonasında, büyük erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Bunun yanı sırada sporcularımız bireysel yarışmalardan da çeşitli dereceler aldılar' dedi.

Türkiye'de deniz üzerine kurulu ilk ve tek tesis olduğunu ifade eden Erdal Yavuz, 'Su kayağı tesislerimiz Karadeniz'de tek. Türkiye'de deniz üzerinde kurulan ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyor. Bütün su sporlarını sevenleri tesislerimize bekliyoruz. Tesislerimize çevre illerden gelenler de oluyor. Geçen yıla oranla bu yıl artış var. Bizde bu talebe karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

Su sporlarına 2011 yılında başladığını belirten Samsun SUKAY sporcusu Ennur Hasovalı, 'Aralıklı olarak geliyorum ama düzenli devam etmeye çalışıyorum. Çok güzel bir spor. Erken yaşta başlamanın bir avantajı oldu. Adrenalini sevenler için çok güzel bir spor'dedi.

11-13 Ağustos tarihlerinde Kayseri Sukay Park Tesislerinde düzenlenen Kablolu Su Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Büyük Bayanlar kategorisinde şampiyon olduğunu belirten Hasovalı, 'Daha önce birçok yarışmaya katıldım. 7-8 madalyam var. Bu sene tekrar katıldım ve Türkiye Şampiyonu oldum. Yarış heyecanı ayrı bir zevkli oluyor. Yarış için de çok çalışıyoruz' dedi.

Su sporlarına bugün başladığını belirten 36 yaşındaki Hikmet Keyifli, 'Biz Ladik ilçesinde kayak yapıyoruz. Bu sporu da denemek istedik. Çok eğlenceli ve keyifli bir spor' ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan tatil için Samsun'a geldiğini belirten 19 yaşındaki Abdullah Zaid Ünal, 'Samsun'da böyle bir yer olduğunu öğrendik ve geldik. Antalya ve İzmir tarafından da var ama buradaki çok farklı. Kesinlikle herkesin gelmesini tavsiye ederim' dedi.