Öğrencilerin merakla arama motorlarında araştırdıkları konulardan bir tanesi de Bugün okul var mı? sorusu oldu. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. Peki, Samsun bugün okullar tatil mi? 9 Ekim okul tatil mi 2023?

Samsun okullar tatil mi? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında Samsun bugün okullar tatil mi? 9 Ekim okul tatil mi 2023? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

SAMSUN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da 9 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Okullarda eğitime devam edilecek.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında Ordu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ünye'de tamamladı.1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere'de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD'de bulundu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri

Orhan Tavlı sırasıyla;

•1988 - 1991 Sivas İli Kaymakam Adaylığı,

•1991 - 1993 Giresun-Güce İlçesi Kaymakamlığı,

•1993 - 1995 Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı,

•1995 - 1998 Erzurum-Aziziye (Ilıca) İlçesi Kaymakamlığı,

•01.09.1998 - 15.12.1998 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şubesi,

•1999 - 2014 Ankara-Mülkiye Müfettişliği,

•2014 - 2016 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,

•2016 - 2020 tarihleri arasında Çanakkale Valiliği,

•2020 – 2023 tarihleri arasında Muğla Valiliği,

•10 Ağustos 2023 tarih ve 32275 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Valiliğine atandı. Vali Orhan Tavlı, 17 Ağustos 2023 tarihinde Samsun Valiliğindeki görevine başladı.