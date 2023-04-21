Samsun Bayram namazı saat kaçta? Samsun Bayram namazı saati! Samsun Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde nama kılmak isten Müslümanlar tarafından Samsun Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Samsun Bayram namazı saat kaçta? Samsun Bayram namazı saati! Samsun Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?