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Samsun akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Samsun imsakiye! Samsun iftara ne kadar kaldı?

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Samsun akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Samsun imsakiye! Samsun iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Samsun iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Tokat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Tokat imsakiye! Tokat iftara ne kadar kaldı?Tokat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Tokat imsakiye! Tokat iftara ne kadar kaldı?

Samsun'da oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Samsun için imsak vakti 05:01, iftar saati ise saat 18:56 olarak açıklanmıştır.

Samsun akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Samsun imsakiye! Samsun iftara ne kadar kaldı?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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