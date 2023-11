Samsun'a gelen kruvaziyer gemisi turizme katkı sağlayacak

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kente gelecek Kruvaziyer gemisinin önemine vurgu yaparak, Şehir merkezine ticari anlamda ciddi katkılar verecek dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Soçi'den hareket eden ve yarın saat 10.00'da Samsun Limanı'na gelecek olan Rus kruvaziyer gemisi Astoria Grande'nin kent turizmine ve ticaretine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Demir, kente gelecek olan turistleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 5 ayrı program ile şehirde gezdireceklerini ifade etti.Turizm Master Planı'nı aralık ayında oluşturacaklarını belirten Demir, Bu plan, hem yatırım noktasında hem de gelişmeyi izleme açısından bize ciddi destek verecektir diye konuştu.

'ŞEHİRDE HAREKETLİLİĞE SEBEP OLACAKLAR'

Geçen 2 yılda Samsun turizminde ciddi gelişme göstergeleri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Samsun bölgenin merkezi. Bölgenin de turizm anlamında ciddi potansiyel oluşturan Samsun'un, merkezi konumda olması, hem girişte hem de çıkışta başlangıç noktası olması ve 4 ulaşım arterinin de çok aktif ve verimli kullanılıyor olması çok önemli. Soçi'den hareket eden Astoria Grande isimli Rus kruvaziyer gemisi yarın saat 10.00'da Samsun'umuza geliyor. Yolcusu ve personeli ile birlikte toplam bin 300 kişi var. 861 yolcu, 442 personeli ile ilk kez limanımıza yanaşacak. Karadeniz'i Samsun'dan başlayarak turlayıp, tekrar Soçi'ye dönecekler. Bu çok önemli bizim için. Samsun'un ticari, turistik, parkları, yeşil alanları, gezilebilecek müzelerini, tarihi yerleri, başka yerde göremeyecekleri harika destinasyonlarını, 5 ayrı programda gezmelerine yardımcı olacağız. Samsun'un merkezinde ticari anlamda hareketliliğe sebebiyet verecekler ifadelerini kullandı.

'BAMBAŞKA BİR MİLAT'

Gemi ile gelecek turistler iyi bir ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyen Demir, Kanaatim o ki, bu insanlar Samsun'a ilk kez gelen insanlar. Nasıl ki Samsun'luların bile uzun bir aradan sonra Samsun'a geldiklerinde şaşkına dönüyorlarsa, gelen insanların da şehrimizi beğeneceklerini umuyoruz. Bu konuda da iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. Limanımız son derece müsait. Her şeyimizle hazırız. Her şeyimiz hazır olduktan sonra gelmelerini arzu ettik. Aralık ayı ile birlikte Turizm Master Planımızı da bakanlık desteği ile beraber oluşturuyoruz.Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile başta Büyükşehir Belediyesi olarak o planın gereklerini yerine getirme noktasında müthiş bir vizyon projelere ve gayrete tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla bu geminin Samsun'a uğraması bizim için çok önemli. Bambaşka bir milat. Turizmde her attığımız adımın, her oluşturduğumuz gayretin neticesini de istatistiksel anlamda görmek istiyoruz. Bilerek gitmek istiyoruz dedi. (DHA)